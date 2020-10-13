Во вторник, 13 октября, в музее имени Василия Верещагина презентовала проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII – середины XX веков из коллекции музея.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, гостям был презентован альбом-каталог и сувенирные оцифрованных произведений, в который включены 250 работ и сувенирные открытки с дополненной реальностью AR.

В свободный доступ выложены 518 оцифрованных графических произведений – акварели, пастели, рисунки, непосредственно статьи о художниках. Это работы таких авторов как Бенуа, Шишкин, Репин, Айвазаовский, Верещагин и множества других выдающихся художников, чьи имена стали гордостью отечественного и европейского изобразительного искусства.

По словам одного из авторов проекта Евгения Гомонюка, это даст возможность искусствоведам, краеведам и широкому кругу пользователей в удобном формате знакомиться и использовать в своих исследованиях музейную графику из Николаева. А также позволит рекламировать картины наравне с другими музеями Украины.

Помимо этого, он отметил, что при оцифровке необходимо учитывать нюансы – некоторые работы не любят света и влажности, бумага с годами желтеет, появляются пятна. Поэтому большинство таких работ, к сожалению, обычно не экспонируются.

Отметим, что на мероприятии присутствовал также и Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который отметил, что выполненная работа бесценна.

– Я хочу поблагодарить «Агентство развития» за такую хорошую инициативу. Это отличный пример того, как могут сотрудничать негосударственные структуры и государственные органы, чтобы добиться лучших результатов. Выполненная работа неоценима. Ее даже можно назвать научной. Потому что сегодня наш музей будет иметь в оцифрованном виде те работы, которые не всегда можно использовать для показа. Навредят ли оцифрованные экспонаты музею? Конечно, нет. Напротив, они могут заманить сюда людей, которые хотят увидеть эту графику в реальной жизни, - отметил Александр Сенкевич.

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик