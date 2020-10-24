В пятницу, 23 октября, в рамках политического ток-шоу «Битва за місто» состоялись дебаты кандидатов на пост Николаевского городского головы.

Об этом сообщают НикВести.

Участие в дебатах кандидатов на пост мэра приняли Николай Круглов, (партия «Наш край»), Александр Садыков (партия «Миколаївці»), Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), Юрий Гранатуров (партия «За майбутнє») и Татьяна Домбровская (партия «Слуга народа»).

В частности, один из кандидатов Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь») от участия в дебатах отказался, заявив, что у него в этот день назначены встречи с избирателями.

Отметим, что перед дебатами была проведена жеребьевка, с помощью которой был определен порядок выступлений кандидатов. После чего у каждого из них была возможность представить себя, свою программу и приоритеты в работе в течение 1 минуты.

Во втором блоке программы участникам было предоставлено 5 минут, в ходе которых они рассказали о себе и программных целях более подробно, а также ответили на вопросы своих оппонентов и журналистов.

В третьем блоке кандидаты получили карточки, на которых были написаны разного рода проблемы, касающиеся города. Их целью было суметь решить эту проблему.

В завершающем блоке кандидатам на должность городского головы свои вопросы поставили известные украинские журналисты. В частности, главный редактор LB.ua Соня Кошкина и телеведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров.

Программа транслировалась в прямом эфире на YouTube-канале НикВести, а также на телеканалах «МАРТ» и «НИС-ТВ». Партнеры проекта: рекламное агентство «Медиа Информ Групп», международная сеть бьюти-баров «G.Bar» и комплекс *8ПРИЧАЛ.

Напомним, завтра, 25 октября, в Украине пройдут выборы в местные советы.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко, Алиса Мелик-Адамян, Вячеслав Тешнер