В микрорайон Варваровка Центрального района Николаева теперь проведено централизованное водоснабжение.

Торжественная церемония запуска водопровода состоялась сегодня, 5 ноября, - сообщает корресподент НикВести.

На запуске водопровода присутствовали Николаевский городской голова Александр Сенкевич, чиновники, а также депутаты действующего городского совета.

В частности, перед запуском мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в бюджет 2021 года будет заложена сумма для незащищенных слоев населения, которые также смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

При этом, он отметил, что в микрорайонах Большая и Малая Корениха водоснабжения пока нет.

– На самом деле, централизованного водоснабжения в Варваровке не было с момента основания города Николаева. Нам удалось провести сюда воду благодаря помощи очень многих людей. Сегодняшний пуск воды, как запуск корабля со стапелей, его сначала спускают, а потом уже дорабатывают на воде, у нас будет то же самое. Сейчас будем проводить работы относительно подключения граждан, которые живут в микрорайоне. И будем закладывать деньги в бюджет, чтобы помочь социально незащищенным слоям населения, - заявил мэр.

Помимо этого, он рассказал, что сейчас идет разработка технико-экономического обоснования по подключению микрорайона к канализации.

– Сегодня уже разрабатывается ТЭО на разработку системы водоотведения. В следующем году планируем начать проектирование, и будем подавать на фонд ГФРР, чтобы строить тут систему канализации, - добавил Александр Сенкевич.

В ходе запуска водопровода директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил жителям Варваровки, что стоимость тарифа на воду в их микрорайоне будет такой же, как и для всех жителей города.

– Жителей Варваровки интересует, когда будет вода и какая будет ее стоимость. По окончанию прокладки сетей их передадут на баланс водоканала и мы будем выдавать технические условия на подключение. Вода для жителей Варваровки будет стоить так же, как и для всех остальных жителей города Николаева. То есть, согласно тарифу, утвержденному НКРЕКП, - сказал Борис Дуденко.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер