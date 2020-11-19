В четверг, 19 ноября, в Николаевской городской детской больнице №2 запустили в работу 38 кислородных точек, которые были приобретены за счет компании «Нибулон».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В разговоре с журналистами главный врач больницы Александр Демьянов отметил, что это уже первая оказанная компанией помощь, поскольку 13 лет назад «Нибулон» сделал ремонт отделений и приобрел новую аппаратуру. В данный момент в больнице будут установлены 2 криоцилиндра, каждый из которых заменяет по 22 кислородных баллона, которые обеспечат больницу 400 кубометрами кислорода.

– «Нибулон» подставил плечо нашей медицине в синхронной работе с городской властью, депутатами, управлением – эта работа проделалась очень быстрыми темпами. Чтобы вы понимали, с одного отделения всего лишь полсовочка мусора было выметено, насколько качественно был сделан ремонт, - рассказал Александр Демьянов.

Помимо этого, главврач рассказал, что в палатах каждого отделения установили телевизоры, кнопки вызова дежурного врача или медсестер.

Отметим, что общая сумма проекта составила 5 миллионов гривен. Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский рассказал, что на реализацию проекта компании потребовалось больше месяца времени.

Алексей Вадатурский подчеркнул, что решение о начале работ было принято после того, как «Нибулоон» оказал помощь Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней.

– Была проблема с детьми. Где их лечить, где размещать? И были постоянные конфликты, что детей куда-то не берут, поэтому было принято решение помочь детской больнице, чтобы она была независимой и сбалансированной по всем видам лечения. Мы хотим создать для детей самые лучшие условия. «Нибулоновский» стандарт - это высокое качество и доступность лечебных сетей. Чуть больше чем за месяц мы выполнили проектирование, укомплектовали все, привезли и установили оборудование. Люди работали день и ночь, и я готов сказать, что с сегодняшнего дня все кислородные сети функционируют, - сказал Алексей Вадатурский.

Отметим, что на мероприятии отсутствовал Николаевский городской голова Александр Сенкевич по причине болезни. Заместитель Владимир Крыленко, выступив от имени мэра, поблагодарил компанию «Нибулон» и лично Алексея Вадатурского за оказанную больнице помощь.

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик-Адамян