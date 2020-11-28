Сегодня, 28 ноября, в Николаеве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В мероприятии приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко.

Голодомор – это геноцид украинского народа, устроенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» и закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932−33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер