Сегодня, 28 ноября, в Николаеве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В мероприятии приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко.
Голодомор – это геноцид украинского народа, устроенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» и закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года.
Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932−33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.
Фото: Вячеслав Тешнер
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Сегодня, 28 ноября, в Николаеве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В мероприятии приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко.
Голодомор – это геноцид украинского народа, устроенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» и закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года.
Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932−33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.
Фото: Вячеслав Тешнер