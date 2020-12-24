В четверг, 24 декабря, депутаты Николаевского городского совета приняли бюджет города на 2021 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Проект бюджета озвучила Вера Святелик, директор департамента финансов Николаевского городского совета.

Доходы бюджета Николаева определены в сумме 4 миллиарда 287 миллионов 862 тысячи 765 гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета – 4 миллиарда 218 миллионов 33 тысячи 226 гривен и доходы специального фонда бюджета – 69 миллионов 829 тысяч 539 гривен.

Расходы бюджета Николаевской городской территориальной общины определены в сумме 4 миллиарда 385 миллионов 487 тысяч 85 гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 3 миллиарда 670 миллионов 544 тысяч 533 гривен и расходы специального фонда бюджета – 714 миллионов 942 тысяч 552 гривен;

Оборотный остаток бюджетных средств бюджета Николаевской городской территориальной общины определен в размере 20 миллионов гривен, что составляет 0,54 процентов расходов общего фонда бюджета, определенных этим пунктом;

Резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины определен в размере 20 миллионов гривен, что составляет 0,54 процентов расходов общего фонда бюджета, определенных этим пунктом.

Также проект решения утверждает распределение расходов бюджета Николаевской городской территориальной общины на реализацию городских программ в сумме 3 миллиарда 38 миллионов 377 тысяч 958 гривен.

Отдельно проектом решения определяют перечень защищенных расходов бюджета города:

оплата труда работников бюджетных учреждений;

начисления на заработную плату;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов;

обеспечение продуктами питания;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей;

обслуживание местного долга;

социальное обеспечение;

текущие трансферты местным бюджетам;

подготовка кадров учреждениями профессиональной перед высшими и высшего образования;

обеспечение лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования;

компенсация процентов, уплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья;

оплата услуг по охране коммунальных учреждений культуры;

оплата энергосервиса.

После продолжительного обсуждения 37 депутата отдали свои голоса «За» данный вопрос.

После голосования глава фракции «ОПЗЖ» Артем Ильюк заявил, депутаты не будут голосовать за чьи-то «хотелки». Фракция покинула зал городского совета.

– Мы против, чтобы бюджет подавался в таком формате. Мы хотим, чтобы было публичное обсуждение бюджета, чтобы вы, как городской голова, представляли его, защищая каждую статью. Мы хотим видеть стратегию развития города. И мы точно не хотим быть статистами, которые за какие-то преференции будут нажимать кнопки. А за депутатов некоторых стыдно. В следующем году, когда будете говорить, что у нас все плохо и что-то не финансируется, смотрите в зеркало. Наша фракция в знак протеста покидает зал, - сказал Артем Ильюк.

В частности, городской голова Александр Сенкевич объявил перерыв до 19:00.

Напомним, вчера, 23 декабря, депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2021 год.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер