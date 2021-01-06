В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.

Протестующие указали, что локдаун полностью уничтожит малый и средний бизнес, - передает корреспондент НикВести.

Кроме того, они просили главу Николаевского областного совета Анну Замазееву на завтра созвать внеочередную сессию, чтобы депутаты своим решением поддержали предпринимателей и задекларировали необходимость отмены локдауна.

Также митингующие объявили, что готовы работать с соблюдением всех карантинных мероприятий, мол, лучше вводить адаптивный карантин, а также просили разрешить работу промышленных рынков и магазинов.

— Мы выступаем за полную отмену локдауна, это нарушение конституционных прав. Мы считаем, что сегодня нет необходимости. Закрывают рынки, где люди на свежем воздухе работают, там нет скопления людей, это неадекватные меры. Эти ограничения больше несут негатива, чем позитива, - объявил от имени собравшихся Андрей Толпекин.

Относительно нарушения конституционных прав, то он уточнил, что речь идет о Статье 42 Конституции Украины, которой предусмотрено право на предпринимательскую деятельность.

К протестующим вышли Виталий Ким и Анна Замазеева.

Глава облгосадминистрации, посмотрев подготовленное обращение Кабмину и президенту, попросил, чтобы оно было коллективным. Пока собравшиеся ставили свои подписи, он заверил, что и сам, как предприниматель в прошлом, не поддерживает ситуацию, когда работать разрешают большим супермаркетам, а малый бизнес ограничивают. При этом он напомнил, что область является первой в Украине по количеству заболевших на 100 тысяч населения: «У меня у жены по этой причине закрылись 2 заведения».

— В ближайшие сроки я обработаю ваше обращение. Ответ предоставлю Андрею, когда и в какие сроки будут приняты меры, - сказал Виталий Ким, добавив, что вопрос о снятии запрета на продажу промтоваров поднимет на селекторном совещании с руководством страны.

Анна Замазеева, в свою очередь, заверила, что на завтра внеочередную сессию собрать невозможно по регламенту, мол, как минимум три календарных дня необходимо для информирования депутатов, а после требуется решение профильной депутатской комиссии. Требование митинга она пообещала передать руководителям фракций.

Андрей Толпекин также предупредил, что сегодняшняя акция - предупредительная.