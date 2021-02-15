После нескольких дней морозов озера, ставки и каналы в Нидерландах покрылись льдом. Во многих городах начался настоящий бум катания на коньках.
Об этом сообщает BBC.
Для многих это также стало поводом развеяться в условиях карантинных ограничений.
— Музеи и все остальное закрыто, а потому это идеальный повод выйти повеселиться, - рассказала жительница Амстердама журналисту Reuters.
Однако власть призывает людей оставаться рядом с домом и избегать столпотворений, чтобы предотвратить распространению COVID-19.
В субботу сотни амстердамцев проехались на коньках по историческому каналу Принсенграхт. Лед. на нем появился впервые с 2018 года.
— Такой шанс выпадает раз на несколько лет, - рассказал один мужчина агентству Associated Press.
Катаются на коньках и в других нидерландских городах. Люди хотят успеть насладиться погодой до потепления, которое обещают уже через несколько дней.
Фото: Getty Images. EPA, Reuters
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После нескольких дней морозов озера, ставки и каналы в Нидерландах покрылись льдом. Во многих городах начался настоящий бум катания на коньках.
Об этом сообщает BBC.
Для многих это также стало поводом развеяться в условиях карантинных ограничений.
— Музеи и все остальное закрыто, а потому это идеальный повод выйти повеселиться, - рассказала жительница Амстердама журналисту Reuters.
Однако власть призывает людей оставаться рядом с домом и избегать столпотворений, чтобы предотвратить распространению COVID-19.
В субботу сотни амстердамцев проехались на коньках по историческому каналу Принсенграхт. Лед. на нем появился впервые с 2018 года.
— Такой шанс выпадает раз на несколько лет, - рассказал один мужчина агентству Associated Press.
Катаются на коньках и в других нидерландских городах. Люди хотят успеть насладиться погодой до потепления, которое обещают уже через несколько дней.
Фото: Getty Images. EPA, Reuters
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий