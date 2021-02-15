После нескольких дней морозов озера, ставки и каналы в Нидерландах покрылись льдом. Во многих городах начался настоящий бум катания на коньках.

Об этом сообщает BBC.

Для многих это также стало поводом развеяться в условиях карантинных ограничений.

— Музеи и все остальное закрыто, а потому это идеальный повод выйти повеселиться, - рассказала жительница Амстердама журналисту Reuters.

Однако власть призывает людей оставаться рядом с домом и избегать столпотворений, чтобы предотвратить распространению COVID-19.

В субботу сотни амстердамцев проехались на коньках по историческому каналу Принсенграхт. Лед. на нем появился впервые с 2018 года.

— Такой шанс выпадает раз на несколько лет, - рассказал один мужчина агентству Associated Press.

Катаются на коньках и в других нидерландских городах. Люди хотят успеть насладиться погодой до потепления, которое обещают уже через несколько дней.

Фоторепортаж

Фото: Getty Images. EPA, Reuters