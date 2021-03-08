В центре Киеве 8 марта состоялся Марш женщин — акция, призванная привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин, а также домашнего насилия.

По словам организаторов Марша, пандемия коронавируса оказала особенно негативное влияние на женщин: вырос уровень домашнего и ультраправого насилия; женщины составляют большинство работников социальной и медицинской сфер; они вынуждены в условиях локдауна сочетать домашние дела, уход за детьми и работу и тому подобное.

Участницы и участники акции требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию — документ, главной целью которого является предупреждение насилия против женщин и защита пострадавших. Они также выступали за сохранение социальных гарантий для тех, кто потерял работу и безопасные условия труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения COVID-19.

«Неужели так трудно прийти в Раду и нажать на кнопку? Тогда мы придем и сделаем это за вас. Потому что мы — сила!.. Наши ценности — это уважение, поддержка, женская солидарность. Это наше сознание, и мы это осознаем. Мы пришли несмотря на угрозы, и мы выстояли!», — заявила Елена Шевченко, глава ОО «Инсайт».

Пока участники Марша женщин собирались на Михайловской площади, общественная организация «Традиция и порядок» провела рядом контракцию «Операция спасения феминисток». Участники этой акции выступили против ратификации Стамбульской конвенции и легализации секс-работы, а также призвали запретить аборты.

На Марше женщин был ряд плакатов, лозунги на которых призывали к равенству между мужчинами и женщинами, «вакцинации от патриархата», противодействию насилию по гендерному признаку. Такими же были и самые распространенные лозунги, которые скандировали участники и участницы: «Свобода, равенство, женская солидарность!», «Женщина — человек, а не матка и вагина!», «Права женщин — права человека», «Цветы — клумбам, права — женщинам!»

Шествие двинулось с Михайловской площади, спустилось до Майдана Независимости, далее — по Крещатику, с Европейской площади — по Владимирскому спуску и завершилось на Почтовой площади.

«Для меня гендер — это то, как человек себя идентифицирует, независимо от того, что у него в брюках. Для меня гендер имеет большую ценность, чем пол», — сказала в комментарии hromadske одна из участниц Марша женщин. «Мне мама ежедневно говорит: не делай то или другое, ты девочка! А почему? И что касается сексизма: мужчинам больше разрешено. Если изменил, то — он же мужчина, а если девушка — то все, капец», — такой была позиция другой участницы Марша.

Несколько участников акции Марша равенства движутся с велосипедами. «Киев — велосипедный город, и в Киеве должна быть велосипедная культура. Велосипед — это здоровье, а велодорожки появляются очень медленно», — сказала в комментарии hromadske участница акции, которая ехала на велосипеде.

Шествие завершили на Почтовой площади под песню Леди Гаги «Bad Romance».

Фоторепортаж

Анастасия Власова, Юлия Кузьменко/hromadske