Во вторник, 13 апреля, состоялось открытие фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT. Из-за карантина мероприятие прошло без посетителей.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Выставку открыли в арт-пространстве *8ПРИЧАЛ. Организаторы отметили, что open call выставки поступила 161 заявка от 136 участников из 34 городов Украины, Северной Македонии, Китая, Германии, Великобритании, Польши, Италии и России.

Организаторы отобрали работы 52 авторов в разных жанрах: фотография, графика и живопись, коллаж, анимация, видео-арт, перформанс, скульптура, инсталляция и VR. Большинство из них были созданы во время карантина и рефлексируют на тему человеческих связей в условиях дистанцирования и самоизоляции дома.

«CONNECT — это всестороннее исследование и рефлексия на тему трансформации связей современного мира в эпоху глобальной урбанизации и диджитализации, а также периода борьбы с новыми вызовами: климатическими, эпидемиологическими, социальными», — отмечают организаторы.

По их мнению, сегодня люди «консервируются» в своей зоне комфорта. К этому приводит ускорение темпа жизни, увеличение объёма потребляемой информации, социальные нормы, которые устанавливают государство для преодоления новых угроз. В связи с пандемией полеты за границу, походы на фестивали, встречи с друзьями в барах и походы в гости стали недоступны.

«Реальность вынудила обращаться к социальному дистанцированию и ограничению собственных потребностей в коммуникациях. Современный мир и культура обратились к электронным коммуникациям: Zoom, Skype, Clubhouse, разные мессенджеры, VR и AR — это уже не способ коммуникаций и развлечений, а единое пространство для встреч, творчества и самореализации», — резюмируют организаторы.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер