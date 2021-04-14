В селе Новогригорьевка Николаевского района Николаевской области уже 3,5 года работает приют для лошадей и других животных, которых спасли от жестокого обращения, а порою, даже от смерти.

Как рассказал НикВестям заведующий южным филиалом приюта «Уголек» Николай Чечуй, сейчас в приюте находится 30 лошадей, 3 ослика, 2 овцы и порядка 30 котов.

У каждого постояльца приюта своя история: кого-то спасли от смерти на бойне, кому-то пришлось покинуть спорт из-за травмы, а кто-то стал просто не нужным из-за болезни и других причин.

Приют существует за счет пожертвований украинцев. Николай Чечуй признается, что бюджет их организации хоть и ограниченный, однако работники стараются создавать животным максимально комфортные условия. К слову, о животных тут заботятся четверо волонтеров — все они местные жители.

— У нас благотворительная организация («Лапка допомоги», — прим.). В основном это пожертвования жителей Украины. Через социальные сети, через общение, через «сарафанное радио». В основном Украины. Мы стараемся на эти финансы (содержать животных, — прим.), хотелось бы и лучше кормить лошадей, — рассказал Николай Чечуй.

В «Угольке» также подыскивают новых хозяев питомцам. Главное требование — надлежащие условия для содержания животного. Работники лично проверяют условия, после чего заключают договор с будущим хозяином. В документе четко прописано, что новый «опекун» не имеет права распоряжаться животным по своему усмотрению (продать, подарить или отдать на бойню). Он обязуется ухаживать за животным в течение всей его жизни.

За все время существования приюта новые семьи нашли около 30 лошадей.