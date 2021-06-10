В четверг днем, 10 июня, центр Николаева застыл в заторах из-за того, что 2 дня назад дорожники начали срезать старое асфальтобетонное покрытие в Варваровке на улице Веселиновская.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, затруднено движение, начиная от Соляных до Пушкинской, затем по Большой Морской, Никольской, и на въезде на Варваровский мост.

Ранеее заместитель Николаевского городского головы - директор департамента ЖКХ Сергей Коренев предупредил, что из-за дорожных работ неудобств не избежать. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.

О масштабах заторов можете судить по сведениям Google Карты и фоторепортажу нашего корреспондента.