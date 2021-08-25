Вечером 24 августа на Соборной площади в Николаеве состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Украины.

Об этом сообщают НикВести.

Уже днем на главной площади города установили фуд-корты и большую концертную сцену с тремя экранами. Кроме того, вечером на улицах Адмиральской и Набережной появились два огромных воздушных шара — желто-синий и бело-синий.

Отметим, что концерт организаторы обещали начать в 19:00, однако старт отложили почти на полтора часа — из-за наладки аппаратуры.

Открыли концерт трансляцией ролика флешмоба с исполнением гимна Украины на Соборной площади и небольшим фейерверком. После на сцене выступали николаевские коллективы, которые исполняли известные украинские и зарубежные песни.

Закрывал концерт «звездный» гость Артем Пивоваров, после чего над Соборной площадью можно было наблюдать большой праздничный фейерверк.

Фоторепортаж

Фото: Юлия Ткач, Вячеслав Тешнер