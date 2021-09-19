В Киеве завершился Марш равенства-2021 за права человека для ЛГБТ+ сообщества.

Участие в марше приняли более 5 тысяч человек, сообщает Укринформ.

Участники марша прошли колонной от станции метро «Золотые ворота»до площади Льва Толстого, где в сопровождении полиции спустились в метро.

По словам представителей полиции, участников марша развезли в сопровождении полиции специальными поездами метро, где, кроме них, никого не было. Возле станций участников ждал специальный наземный транспорт, который развез их по городу.

Координатор по вопросам роста и активизма в Amnesty International Ukraine Дзвенислава Щерба в комментарии Укринформу рассказала, что вышла на марш для того, чтобы защитить свои права и права тех людей, которые не смогли выйти на нынешний марш.

— Мне надоело, что насилие и ненависть прикрываются традициями, преступления на почве ненависти не расследуются и когда в принципе ЛГБТ+ людей считают какими-то неправильными и не заслуживающими защиты своих прав, — подчеркнула Дзвенислава Щерба.

Требованиями нынешнего марша стали: принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект № 5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости; официально признать в Украине в ближайшей перспективе гражданские партнерства между людьми одного документального пола; повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+. Всего организаторы сформировали восемь требований к руководству страны.

В центре Киева перекрывали движение автотранспорта и дежурили усиленные отряды правоохранителей.

При этом в парке Шевченко прошла акция противников марша.