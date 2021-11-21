В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Николаеве прошли мероприятия, во время которых почтили память Героев Небесной Сотни и защитников, погибших в борьбе за независимость Украины.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
У мемориала Героям Небесной Сотни в сквере Европы состоялся памятный митинг, в котором приняли участие небезразличные горожане, военнослужащие, правоохранители и представители местной власти. В частности, присутствовали губернатор Николаевщины Виталий Ким, глава облсовета Анна Замазеева, вице-губернатор Юрий Гранатуров, первый вице-мэр Виталий Луков, заместитель городского головы Юрий Степанец и секретарь горсовета Дмитрий Фалько.
Памятные мероприятия начались минутой молчания по погибшим. После этого николаевцы возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.
Отметим, что в этот день в 2013 году на Майдан Незавимости в Киеве вышли первые несколько сотен протестующих. А уже 22 ноября горожане собрались на николаевский Евромайдан.
Фото: Вячеслав Тешнер
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Достоинства и Свободы.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Николаеве прошли мероприятия, во время которых почтили память Героев Небесной Сотни и защитников, погибших в борьбе за независимость Украины.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
У мемориала Героям Небесной Сотни в сквере Европы состоялся памятный митинг, в котором приняли участие небезразличные горожане, военнослужащие, правоохранители и представители местной власти. В частности, присутствовали губернатор Николаевщины Виталий Ким, глава облсовета Анна Замазеева, вице-губернатор Юрий Гранатуров, первый вице-мэр Виталий Луков, заместитель городского головы Юрий Степанец и секретарь горсовета Дмитрий Фалько.
Памятные мероприятия начались минутой молчания по погибшим. После этого николаевцы возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.
Отметим, что в этот день в 2013 году на Майдан Незавимости в Киеве вышли первые несколько сотен протестующих. А уже 22 ноября горожане собрались на николаевский Евромайдан.
Фото: Вячеслав Тешнер
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Достоинства и Свободы.