В День Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Николаеве прошли мероприятия, во время которых почтили память Героев Небесной Сотни и защитников, погибших в борьбе за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

У мемориала Героям Небесной Сотни в сквере Европы состоялся памятный митинг, в котором приняли участие небезразличные горожане, военнослужащие, правоохранители и представители местной власти. В частности, присутствовали губернатор Николаевщины Виталий Ким, глава облсовета Анна Замазеева, вице-губернатор Юрий Гранатуров, первый вице-мэр Виталий Луков, заместитель городского головы Юрий Степанец и секретарь горсовета Дмитрий Фалько.

Памятные мероприятия начались минутой молчания по погибшим. После этого николаевцы возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.

Отметим, что в этот день в 2013 году на Майдан Незавимости в Киеве вышли первые несколько сотен протестующих. А уже 22 ноября горожане собрались на николаевский Евромайдан.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Достоинства и Свободы.