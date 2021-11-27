На территории городского пространства *8 ПРИЧАЛ в Николаеве начала работать художественная выставка против гендерно-обусловленного насилия.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Мероприятие происходит в рамках глобальной акции «16 дней активизма против насилия над женщинами», которая проходит с 25 ноября по 10 декабря. В этот период общественные организации, госструктуры и все желающие активизируют борьбу с проблемой домашнего насилия.

— В 2020 году по инициативе Министерства внутренних дел Украины, в сотрудничестве с Офисом Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, ООН Женщины и UNOPS состоялась выставка «Річ у тім» и онлайн-кампания в ее поддержку, — указано на странице события в Facebook.

На выставке демонстрируются бытовые предметы, причастные к актам насилия по отношению к женщинам. Все предметы взяты из реальных дел и уголовных сводок Министерства внутренних дел, в историях имена пострадавших изменены.

— Цель кампании этого года — в очередной раз привлечь внимание населения к такому ужасному явлению, как насилие. Эта проблема часто остается за закрытой дверью. Ее умалчивают. От нее отводят глаза и не замечают. Предметы, представленные на этой выставке, имели место в реальных событиях, связанных с домашним насилием, согласно информации, предоставленной Национальной полицией Украины. Ради покоя переживших домашнее насилие изменены лишь детали, — добавляют в публикации.

В этом году создано 16 видеороликов с участием известных личностей: актеров и актрис, ведущих, музыкантов, ученых и спортсменов, которые озвучили реальные истории пострадавших.

Организатором мероприятия в Николаеве выступала глава фракции «Слуга Народа» в городском совете, лидер движения «Зе!Женщины» в Николаеве Татьяна Домбровская.

Всех желающих приглашают поддержать акцию и посетить тематические события с 26 ноября по 3 декабря включительно.

Напомним, 5-й Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week: CHANGE завершился громким музыкальным концертом на *8 ПРИЧАЛе.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер