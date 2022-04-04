Сегодня утром, 4 апреля, российский оккупанты обстреляли Заводский район Николаева, в частности, микрорайон Намыв. Повреждены многоэтажные жилые дома, больницы, автомобили. Также известно об одном раненном.

Обстрел производился кассетными снарядами с реактивных систем залпового огня.

Пострадавший мужчина, услышав взрывы, начал убегать. Когда понял, что угроза близко, лег на землю. Осколки кассетных снарядов повредили ему руку и ногу. От верной гибели его спасло то, что он вовремя лег на землю.

Среди объектов социальной сферы пострадала, в частности, областная клиническая больница.

В многоэтажках выбиты окна. Повреждены автомобили, которые стояли во дворах и на стоянках. Из-за попадания осколков кассетного снаряда сгорела машина, припаркованная прямо у детского сада в Заводском районе Николаева.

Фоторепортаж

Фото: Владислав Казьмин