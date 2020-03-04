Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса.

Об этом президент Франции написал в своем Twitter.

Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020

По словам Эмманюэля Макрона, у него состоялась отличная дискуссия с Дональдом Трампом.

— Чтобы лучше бороться с СOVID-19, мы готовы координировать наши научные, медицинские и экономические ответы в рамках председательства США в «Группе семи», - сообщил Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.