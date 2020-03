Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса.

Об этом президент Франции написал в своем Twitter.

Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency.