|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:23
|Заход солнца:
|17:43
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|17:46
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.94 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.78 грн
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса.
Об этом президент Франции написал в своем Twitter.
Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020
По словам Эмманюэля Макрона, у него состоялась отличная дискуссия с Дональдом Трампом.
— Чтобы лучше бороться с СOVID-19, мы готовы координировать наши научные, медицинские и экономические ответы в рамках председательства США в «Группе семи», - сообщил Эмманюэль Макрон.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса.
Об этом президент Франции написал в своем Twitter.
Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020
По словам Эмманюэля Макрона, у него состоялась отличная дискуссия с Дональдом Трампом.
— Чтобы лучше бороться с СOVID-19, мы готовы координировать наши научные, медицинские и экономические ответы в рамках председательства США в «Группе семи», - сообщил Эмманюэль Макрон.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.