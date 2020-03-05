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В Индонезии всех заболевших коронавирусом планируют размещать на необитаемом острове Галанг.
Об этом сообщает газета Jakarta Post.
На острове Галанг сохранились несколько зданий, в которых в период с 1979 по 1996 год размещался лагерь для беженцев из Вьетнама, теперь там будет больница. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству. Кроме того, он расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.
Вместительность больницы 1 тысяча человек оборудовать такую больницу власти Индонезии планируют за месяц.
Напомним, в среду, 4 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 100 тысяч по всему миру.
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.
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В Индонезии всех заболевших коронавирусом планируют размещать на необитаемом острове Галанг.
Об этом сообщает газета Jakarta Post.
На острове Галанг сохранились несколько зданий, в которых в период с 1979 по 1996 год размещался лагерь для беженцев из Вьетнама, теперь там будет больница. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству. Кроме того, он расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.
Вместительность больницы 1 тысяча человек оборудовать такую больницу власти Индонезии планируют за месяц.
Напомним, в среду, 4 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 100 тысяч по всему миру.
Как сообщалось, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.