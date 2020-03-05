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Руководителем аппарата Николаевской областной государственной администрации стал Георгий Решетилов. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
1 февраля Георгий Решетилов в качестве кандидата на должность подал декларацию. В ней указано, что он владеет квартирой в Николаеве, в прошлом году заработал 612,9 тысяч гривен, а также хранит 340 тысяч гривен наличными.
Отметим, что еще в конце февраля начальница отдела по вопросам территориальной организации власти и местного самоуправления ОГА Оксана Гейко опубликовала пост, в котором указала Георгия Решетила как руководителя аппарата.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник надеется на бога, что проработает в должности 200 дней и выпустит документальный фильм.
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Руководителем аппарата Николаевской областной государственной администрации стал Георгий Решетилов. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
1 февраля Георгий Решетилов в качестве кандидата на должность подал декларацию. В ней указано, что он владеет квартирой в Николаеве, в прошлом году заработал 612,9 тысяч гривен, а также хранит 340 тысяч гривен наличными.
Отметим, что еще в конце февраля начальница отдела по вопросам территориальной организации власти и местного самоуправления ОГА Оксана Гейко опубликовала пост, в котором указала Георгия Решетила как руководителя аппарата.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник надеется на бога, что проработает в должности 200 дней и выпустит документальный фильм.