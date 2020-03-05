Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью турецкому телевизионному каналу «ТРТ», информирует пресс-служба главы государства.

— Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому, — заявил Владимир Зеленский.

При этом Владимир Зеленский отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

— Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами, — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что сейчас идет обсуждение с Российской Федерацией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Президент подчеркнул, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

— Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим, — отметил Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить про территориальную целостность Украины невозможно.

— Когда я принимал участие в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма, — добавил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».



