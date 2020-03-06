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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» в четверг вечером, пишет УНИАН.
— Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму, - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что «неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе.
— Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут, - подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что лично он согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» в четверг вечером, пишет УНИАН.
— Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму, - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что «неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе.
— Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут, - подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что лично он согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.