Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» в четверг вечером, пишет УНИАН.

— Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму, - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что «неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе.

— Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым - это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украину, Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что лично он согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.