Народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

— Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором, - написал он.

Как стало известно, в конце февраля Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.

— Роскошный вид из окна кабинета коллеги из Национальной академии Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского изменения нормандского формата, - прокомментировал Олег Волошин встречу с французским депутатом в публикации на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание Европейская правда, в настоящее время данный пост отсутствует на странице нардепа.

Стоит отметить, в случае, если у народного депутата обнаружат коронавирус, на обсервацию должны быть отправлены как минимум президент, прежнее и нынешнее правительство и весь состав украинского парламента.

Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.