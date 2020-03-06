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Народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
— Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором, - написал он.
Как стало известно, в конце февраля Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
— Роскошный вид из окна кабинета коллеги из Национальной академии Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского изменения нормандского формата, - прокомментировал Олег Волошин встречу с французским депутатом в публикации на своей странице в Facebook.
Как отмечает издание Европейская правда, в настоящее время данный пост отсутствует на странице нардепа.
Стоит отметить, в случае, если у народного депутата обнаружат коронавирус, на обсервацию должны быть отправлены как минимум президент, прежнее и нынешнее правительство и весь состав украинского парламента.
Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.
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Народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
— Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором, - написал он.
Как стало известно, в конце февраля Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером, который 5 марта был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
— Роскошный вид из окна кабинета коллеги из Национальной академии Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского изменения нормандского формата, - прокомментировал Олег Волошин встречу с французским депутатом в публикации на своей странице в Facebook.
Как отмечает издание Европейская правда, в настоящее время данный пост отсутствует на странице нардепа.
Стоит отметить, в случае, если у народного депутата обнаружат коронавирус, на обсервацию должны быть отправлены как минимум президент, прежнее и нынешнее правительство и весь состав украинского парламента.
Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.