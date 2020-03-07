Организаторы фестиваля Татьяна Безмощук и Андрей Нерода

Организаторы ежегодного фестиваля воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival», который проходил в селе Трихаты Николаевской области, прекратили сотрудничество и создали два отдельных мероприятия.

Как известно, с 2017 года в селе Трихаты Николаевской области проходил фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival», организатором которого являлась глава ОО «Сила Единения» Татьяна Безмощук, а начиная с 2018 года соорганизатором мероприятия стал директор ивент-агентства «Супер-праздник» Андрей Нерода. Однако, в 2020 году организаторы прекратили сотрудничество и решили провести два отдельных фестиваля на территории области.

«Tryhutty International Kite Festival»

Во время заседания совета по туризму, которое проходило 21 января 2020 года в Николаевской облгосадминистрации, Андрей Нерода заявил, что Татьяна Безмощук сама отказалась от проведения совместного фестиваля в Трихатах и приняла решение организовать новый «Международный фестиваль воздушных змеев «South Wind» в другом месте.

— Я знал, что этот вопрос будет. У нас была команда в которую, помимо иностранцев, входили многие компания, которые предоставляли мощности, электроэнергию — была большая компания. ГО «Сила єднання» по инициативе Ольшанской ОТГ приняла решение в 2017 году впервые провести фестиваль воздушных змеев. Татьяна (Безмощук, - прим.), действительно, была и приобщала всех. В 2018-2019 годах мы лично с Максимом (Бревда, глава платформы «МрійДій», - прим.) подключились к этому процессу, собрали еще команду, сделали яркий фестиваль. На сегодняшний день Татьяна сказала: «Я не буду проводить фестиваль змеев в Трихатах». Когда мы задали ей вопрос, что делать, она ответила: «Давайте вы сделаете сами тут, а я сделаю сама где-то там, но сделайте его под другим названием». Мы подумали и назвали его «Ultra fest Trykhaty» — в нем будет семь фестивалей. Это было по просьбе Ольшанской ОТГ, письма от которой были направлены на Викторию Викторовну (Москаленко, глава Николаевского облсовета, - прим.) и на Александра Васильевича (Стадника, глава Николаевской облгосадминистрации, - при.) для того, чтобы не упустить возможность — сейчас составляют генплан. Я договорился с ОТГ и с Татьяной, что если она хочет, то может проводить фестиваль в эти даты — мы ей поможем. Ее никто не исключал из организаторов. Но Татьяна сказала, что будет проводить в своем месте. К сожалению, ни в документах, ни в письмах мы не знаем в каком месте Татьяна будет проводить фестиваль, - сказал Андрей Нерода.

В частности, Татьяна Безмощук приняла решение о проведении «Международного фестиваля воздушных змеев «South Wind» на территории села Радостный Сад в Николаевской области 16-17 мая 2020 года. Организаторы сообщают, что кайтов-гигантов в Радсаде будут запускать в небо кайтеры из Англии, Турции, Болгарии, Франции, Китая, Нидерландов, Германии, Италии, Индии и Польши.

В этом году, увлекательное мероприятие пройдет на территории трех областей Украины: 16-17 мая фестиваль стартует в селе Радсад - это Николаевская область; 23-24 мая продолжение фестиваля ожидается в селе Широкая Балка, что в Херсонской области; 30-31 мая завершение яркого мероприятия можно увидеть в пгт Черноморское, Одесская область.

«Особенности локаций фестиваля воздушных змеев South Wind этого года в том, что каждый населенный пункт, где запланировано мероприятие будет отличаться своей программой, тематикой и декорацией. К примеру, на Николаевщине это будут воздушные змеи в виде героев мультфильмов и сказок, Херсонщина — животные и птицы, Одесса- все возможные морские обитатели. Гостей фестиваля ждут комфортные зоны для отдыха, угощения, аттракционы, мастер-классы, концертно-развлекательные программы и многое другое. Поэтому, не упускайте возможности хорошо отдохнуть и открыть для себя что-то новое», - пишут организаторы фестиваля «South Wind»

Однако, как выяснилось, второй фестиваль «Ultra fest Trykhaty», организатором которого является Андрей Нерода и который пройдет на территории села Трихаты, запланирован на эти же даты — 16-17 мая.

«Tryhutty International kite festival» этот проект был закрыт по договоренности всех организаторов. И фестиваль в Трихатах будет иметь новое название и более широкий формат, так же одним из организаторов будет проведен отдельный новый фестиваль. Но место, на котором родился этот фестиваль, по инициативе мнстной общины и всей команды, которая занималась организацией фестиваля, готовы громко сказать: фестиваль в Трихатах будет! Кайты гиганты там будут! Заявок от кайтеров, спортсменов, турагентсв и творческих коллективов уже много. Партнеров тоже и организаций, которые поддерживают фестиваль больше, чем всегда. Работа по всем направлениям ведется. Так что желаете рекламировать новый фест, рекламируется его. Нужна наша помощь - мы поможем. Мы с Татьяной Безмощук договорились помогать друг другу, если будет необходимость. И мы рады, чтоб фестивалей было больше. Поэтому давайте рекламировать фестивали, а не говорить, что фестиваля не будет. Фестиваль в Трихатах будет!», - написал Андрей Нерода в комментариях к видеозаписи, опубликованной на странице фестиваля «South Wind» в Facebook, в которой говорится, что фестиваля в Трихатах в этом году не будет.

В ответ на это организаторы фестиваля «South Wind» отметили, что речь идет о фестивале «Tryhutty International kite festival», которого в этом году не будет в Трихатах.

«Международный фестиваль воздушных змеев в том классическом формате, как он проходит по всему миру, пройдет на другой локации Николаевщины», - пишут организаторы фестиваля «South Wind».

В YouTube-канале «Ultra fest Trykhaty» появилось видео, на котором Андрей Нерода рассказывает, что организаторы фестиваля отказались от использования декоративных палаток. Стоит отметить, что такие декорации на своем фестивале «South Wind» планирует установить Татьяна Безмощук.

По словам Андрея Нероды, декоративные палатки требуют специальных сертификатов, которые подтверждают, что конструкции не вспыхивают, не несут опасность и будут хорошо закреплены.

— К сожалению мы увидели, что в 2018 году, когда поднялся штормовой ветер в Трихатах нам пришлось быстро раздевать сцену для того, чтобы она не полетела. Представьте себе, что может быть с более легкими конструкциями, - сказал Андрей Нерода.

После такого заявления, соорганизатор «South Wind» Яна Мэй на своей странице в Facebook высмеяла позицию Нероды и рассказала, что во всех фестивалях мира декорации — основа проведения мероприятия. Помимо этого девушка добавила, что конструкции, которые установят на «South Wind» являются сертифицированными.

— Вообще печалька, но я ржу. В общем, вы все в курсе, что в этом году изюминкой «Международного фестиваля воздушных змеев «South Wind» будут крутые декорации от арт-платформы «Дивина» — чтоб и атмосфера и все такое. У ребят очень большой опыт работы и в Украине, и за границей, и конкретно — декор фестов на больших открытых площадках. Поэтому все должно быть действительно впечатляюще: гигантские статуи, необычные лаундж-зоны (для всех и бесплатно), флюгеры, светильники. Я ж радуюсь, крутяк, наш маленький Burning Man (ежегодный восьмидневный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде, - прим.), в Радсаде. Но это же Николаев, момент, сейчас все будет. Вы так же все знаете, что на эти же даты (совпадение? не думаю) будет и другой фест («Ultra fest Trykhaty», - прим.), по похожей тематике. И тут, друзья мне скидывают видео, где наши оппоненты рассказывают о том, что вообще на фесте декорации (отсылку я поняла) — это зло, все сгорит, ветер повалит, все умрут. А где же выход, встревожено спросите вы? Выдыхаем, решение есть! Если ничего не будет, то и гореть нечему, а ураган не унесет. Поэтому все продумано, сертифицированные палатки от спонсоров, пивные зонтики — это лучшее украшение любого фестиваля! Шах и мат. Я предлагаю пойти дальше и вообще запретить декорации, а на дизайнеров устроить охоту, а то, мало ли, что они тут настроят, понаехали. А на подъезде в Трихаты можно шины жечь — не дай же Бог, кто-то занесет фотозону! И плевать, конечно, на всю мировую фест-культуру, где особенное внимание уделяют именно декорациям, а не тому, где палаток поставить с алкоголем и бабла на этом заработать, - написала Яна Мэй.

Напомним, в 2018 году 19 мая на территории села Трихаты Николаевского района Николаевской области прошел международный фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival-2018».