В судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Об этом сообщает Укринформ.

Для слушание этого дела назначены трое судей. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. К процессу также привлекли двух резервных судей. Это Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен.

Резервные судьи нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов. До этого все судьи в основном вели уголовные дела.

Также в зале находится украинская делегация. От Украины в деле MH17 Международную следственную группу возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Для представителей СМИ у судебного комплекса «Схипхол» возвели пресс-центр. Времянка расположена напротив судебного комплекса «Схипхол» (здание строгого режима с усиленными мерами безопасности и помещениями для содержания подсудимых) и может вместить около 500 представителей СМИ. В пресс-центре обеспечили прямую трансляцию судебного заседания.

В связи с распространением коронавируса, в пресс-центре можно получить антисептики для рук. Всех, кто болеет или плохо себя чувствует, призывают не посещать слушания.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен примерно в 50 км от Гааги, зарезервировали на год. Известен предварительный график слушаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить через видеосвязь.