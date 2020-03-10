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Турция запросила дополнительную помощь Североатлантического альянса (НАТО) по Сирии.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает агентство Анадолу.
Страна запросила дополнительную помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.
Тогда Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 миллионов сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 миллионов человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.
Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза.
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Турция запросила дополнительную помощь Североатлантического альянса (НАТО) по Сирии.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает агентство Анадолу.
Страна запросила дополнительную помощь для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.
Тогда Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 миллионов сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 миллионов человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.
Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 9 марта, планирует обсудить вопрос беженцев с официальными представителями Европейского союза.