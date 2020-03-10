Во вторник, 10 марта, в Нидерландах продолжится заседание суда по делу о сбитии Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Официально обвинения выразили троим россиянам и одному украинцу, сообщает Укринформ.

Последними в первый день слушаний выступали адвокаты одного из подозреваемых, подполковника спецназа ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17.

Интересы Пулатова представляли в суде два нидерландских адвоката Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt, которые сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной. Она также была в зале суда.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», расположенный примерно в 50 км от Гааги, зарезервировали на год. Известен предварительный график слушаний: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня до 3 июля, с 31 августа до 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может проходить через видеосвязь.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, что Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.

В Министерстве иностранных дел Украины уверены в неотвратимости наказания всех причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году и ожидают, что доказательства, представленные в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН.