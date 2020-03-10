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Министр культуры Франции Франк Ристер заразился коронавирусом.
Об этом пишет «Европейская правда»со ссылкой на французское телевидение.
— Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания, - заявили в правительстве, отметив, что Франк Ристер прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания, в пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.
По словам его окружения, министр «в порядке» и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как «маленький грипп».
— Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство, - заявил один из источников в окружении министра в понедельник.
Министр здравоохранения Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и рассказал, что он «ограничен своим домом» и его симптомы не очень выражены.
В правительстве Франции утверждают, что «правила для министров такие же, как и для всех французов».
— Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно, - подчеркнули в правительстве.
Напомним, что премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
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Министр культуры Франции Франк Ристер заразился коронавирусом.
Об этом пишет «Европейская правда»со ссылкой на французское телевидение.
— Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания, - заявили в правительстве, отметив, что Франк Ристер прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания, в пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.
По словам его окружения, министр «в порядке» и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как «маленький грипп».
— Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство, - заявил один из источников в окружении министра в понедельник.
Министр здравоохранения Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и рассказал, что он «ограничен своим домом» и его симптомы не очень выражены.
В правительстве Франции утверждают, что «правила для министров такие же, как и для всех французов».
— Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно, - подчеркнули в правительстве.
Напомним, что премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.