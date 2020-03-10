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В ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в находившуюся там женщину.
Об этом пишут Новости-N.
Сообщается, что бандиты с помощью лестницы проникли в дом через окно второго этаж. Внутри находились владельцы дома — муж и жена.
Как пишет издание, хозяин пытался сопротивляться налетчикам, и его ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот, скорее всего из травматического пистолета. Затем супругов связали и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.
Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. По словам пострадавших, бандиты были в масках и говорили с характерным кавказским акцентом. После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших госпитализировали.
Как пишет «Преступности.НЕТ», жертвами разбойного нападения стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака и его супруга Инна.
Издание также сообщает, что сейчас пострадавшая от огнестрельных ранений в область живота Инна Подымака находится в Больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. На момент нападения в дома также были мать Валерия Подымаки и его ребенок.
Отмечается, что Валерий Подымака до работы на «Зоре» занимался предпринимательством, был членом правления Николаевской дирекции банка «Аваль».
Напомним, что на Николаевщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».
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В ночь с понедельника на вторник, 10 марта, двое неизвестных ворвались в частный жилой дом, расположенный в микрорайоне «Леваневский» в Николаеве, избили хозяина и выстрелили в находившуюся там женщину.
Об этом пишут Новости-N.
Сообщается, что бандиты с помощью лестницы проникли в дом через окно второго этаж. Внутри находились владельцы дома — муж и жена.
Как пишет издание, хозяин пытался сопротивляться налетчикам, и его ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот, скорее всего из травматического пистолета. Затем супругов связали и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.
Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. По словам пострадавших, бандиты были в масках и говорили с характерным кавказским акцентом. После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших госпитализировали.
Как пишет «Преступности.НЕТ», жертвами разбойного нападения стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака и его супруга Инна.
Издание также сообщает, что сейчас пострадавшая от огнестрельных ранений в область живота Инна Подымака находится в Больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. На момент нападения в дома также были мать Валерия Подымаки и его ребенок.
Отмечается, что Валерий Подымака до работы на «Зоре» занимался предпринимательством, был членом правления Николаевской дирекции банка «Аваль».
Напомним, что на Николаевщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».