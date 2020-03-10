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В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, куда за помощью могут обратиться их потребители.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
— «Николаевоблтеплоэнерго» напоминает потребителям о том, что для их удобства и коммуникации с предприятием работает отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами.
Отделы расположены по следующим адресам: проспект Центральный, 141 Б; улица Рыбная, 1Б;
В частности, обратившись в Отдел, николаевцы могут:
▪️ заключить договор на услугу;
▪️ оформить абонентскую книжку;
▪️ переоформить лицевой счет на нового владельца;
▪️ получить информацию о начислениях, информацию о состоянии расчетов, справку о задолженности;
▪️ получить информацию о перерасчетов за услуги предоставленные не в полном объеме и несоответствующего качества;
▪️ оформить рассрочку;
▪️ заключить договор на реструктуризацию долга;
▪️ уточнить информацию о ценах и тарифы.
Также узнать актуальную информацию о вопросам заключения договоров и расчетов за потребленную тепловую энергию можно по телефонам: 050 490 89 60 и 099 366 75 29. А также по адресу: улица Генерала Свиридова 40/1 (2-й этаж).
График работы:
Понедельник — четверг, с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45)
Пятница, с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).
— Кроме того, в рамках рабочего времени предприятия работает справочно-информационная служба, чтобы потребители услуг смогли оперативно выяснить любые вопросы относительно услуг централизованного отопления, - сказано в сообщении.
Контактные телефоны:
46-51-30, 46-37-25, 0957617399 — справочная;
46-37-51 — специалисты по льготам и субсидиям;
46-51-25 — специалисты по вопросам начислений.
График работы: вторник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 12:00; с 12:45 до 17:00, суббота с 08:00 до 12:00.
Отмечается, что для удобства пользователей услуг «Николаевоблтеплоэнерго» работает официальный сайт предприятия.
— На нем вы можете ознакомиться с информацией, касающейся деятельности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а также зарегистрироваться и активно пользоваться личным кабинетом потребителя, - сказано в сообщении.
Напомним, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что предприятие отапливает дома согласно температурных графиков, утвержденных решением исполкома Николаевского городского совета от 26 июля 2019 №775 «О согласовании температурных графиков центрального регулирования систем теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
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В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, куда за помощью могут обратиться их потребители.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
— «Николаевоблтеплоэнерго» напоминает потребителям о том, что для их удобства и коммуникации с предприятием работает отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами.
Отделы расположены по следующим адресам: проспект Центральный, 141 Б; улица Рыбная, 1Б;
В частности, обратившись в Отдел, николаевцы могут:
▪️ заключить договор на услугу;
▪️ оформить абонентскую книжку;
▪️ переоформить лицевой счет на нового владельца;
▪️ получить информацию о начислениях, информацию о состоянии расчетов, справку о задолженности;
▪️ получить информацию о перерасчетов за услуги предоставленные не в полном объеме и несоответствующего качества;
▪️ оформить рассрочку;
▪️ заключить договор на реструктуризацию долга;
▪️ уточнить информацию о ценах и тарифы.
Также узнать актуальную информацию о вопросам заключения договоров и расчетов за потребленную тепловую энергию можно по телефонам: 050 490 89 60 и 099 366 75 29. А также по адресу: улица Генерала Свиридова 40/1 (2-й этаж).
График работы:
Понедельник — четверг, с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45)
Пятница, с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45).
— Кроме того, в рамках рабочего времени предприятия работает справочно-информационная служба, чтобы потребители услуг смогли оперативно выяснить любые вопросы относительно услуг централизованного отопления, - сказано в сообщении.
Контактные телефоны:
46-51-30, 46-37-25, 0957617399 — справочная;
46-37-51 — специалисты по льготам и субсидиям;
46-51-25 — специалисты по вопросам начислений.
График работы: вторник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 12:00; с 12:45 до 17:00, суббота с 08:00 до 12:00.
Отмечается, что для удобства пользователей услуг «Николаевоблтеплоэнерго» работает официальный сайт предприятия.
— На нем вы можете ознакомиться с информацией, касающейся деятельности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а также зарегистрироваться и активно пользоваться личным кабинетом потребителя, - сказано в сообщении.
Напомним, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что предприятие отапливает дома согласно температурных графиков, утвержденных решением исполкома Николаевского городского совета от 26 июля 2019 №775 «О согласовании температурных графиков центрального регулирования систем теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».