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Спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва избрали Сахибу Гафарову.
Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), за нее проголосовали 116 из 125 депутатов.
Первым вице-спикером парламента избрали Али Гусейнли, вице-спикерами — Адиля Алиева и Фазаила Ибрагимли.
Гафарова родилась в 1955 году, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык).
Она была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входил в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.
Напомним, что правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.
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Спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва избрали Сахибу Гафарову.
Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), за нее проголосовали 116 из 125 депутатов.
Первым вице-спикером парламента избрали Али Гусейнли, вице-спикерами — Адиля Алиева и Фазаила Ибрагимли.
Гафарова родилась в 1955 году, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков (по специальности английский язык).
Она была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входил в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ. На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.
Напомним, что правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.