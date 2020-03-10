Глава Европейского парламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли принял решение о добровольной изоляции после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euobserver.

Обязанности спикера Европарламента Сассоли будет выполнять из своего дома в Брюсселе.

— В качестве меры предосторожности после того, как я посетил Италию на прошлых выходных, я решил следовать разработанным мерам и выполнять свои функции в качестве президента из моего дома в Брюсселе, - заявил глава ЕП.

Он добавил, что проведет в изоляции 14 дней, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.