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Глава Европейского парламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли принял решение о добровольной изоляции после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euobserver.
Обязанности спикера Европарламента Сассоли будет выполнять из своего дома в Брюсселе.
— В качестве меры предосторожности после того, как я посетил Италию на прошлых выходных, я решил следовать разработанным мерам и выполнять свои функции в качестве президента из моего дома в Брюсселе, - заявил глава ЕП.
Он добавил, что проведет в изоляции 14 дней, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.
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Глава Европейского парламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли принял решение о добровольной изоляции после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euobserver.
Обязанности спикера Европарламента Сассоли будет выполнять из своего дома в Брюсселе.
— В качестве меры предосторожности после того, как я посетил Италию на прошлых выходных, я решил следовать разработанным мерам и выполнять свои функции в качестве президента из моего дома в Брюсселе, - заявил глава ЕП.
Он добавил, что проведет в изоляции 14 дней, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.