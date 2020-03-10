Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.

Об этом пишет Новое время.

За поправку проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.

Эта поправка была предложена депутатом от Единой России Валентиной Терешковой и предусматривает обнуление президентских сроков.

Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ» и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию.

Сам Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не против обнуления президентских сроков при условии одобрения Конституционного суда.

Напомним, президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.