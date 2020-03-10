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Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.
Об этом пишет Новое время.
За поправку проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.
Эта поправка была предложена депутатом от Единой России Валентиной Терешковой и предусматривает обнуление президентских сроков.
Таким образом она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию.
Сам Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не против обнуления президентских сроков при условии одобрения Конституционного суда.
Напомним, президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.
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Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.
Об этом пишет Новое время.
За поправку проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.
Эта поправка была предложена депутатом от Единой России Валентиной Терешковой и предусматривает обнуление президентских сроков.
Таким образом она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию.
Сам Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не против обнуления президентских сроков при условии одобрения Конституционного суда.
Напомним, президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.