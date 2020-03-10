|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:14
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.84 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
«Европейская Солидарность» обвиняет власть в попытках блокировать международную деятельность партии, а также отсутствии законных оснований запрещать выезд из страны ее депутатам.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины, - говорится в сообщении.
Вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с эпидемией коронавируса, Владимир Зеленский и его команда преследуют оппозиционных политиков.
В политсиле отметили, что уголовное дело против Софии Федины - наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в «турборежиме» нужно было исключительно для выборочного правосудия.
Первое подозрение, которая вручена депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Владимира Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью депутатами фракции «Слуга народа».
— Выбрав меру пресечения Софии Федине в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что это не первый власти препятствуют международной деятельности представителей «Европейской Солидарности», в том числе - деятельности пятого Президента Петра Порошенко, - говорится в сообщении.
Партия «Европейская Солидарность» отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам «русского мира» заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов и призывает Владимира Зеленского и его «карманных» прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам.
Напомним, что Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором пятый президент Украины Петр Порошенко обвиняется в государственной измене.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
«Европейская Солидарность» обвиняет власть в попытках блокировать международную деятельность партии, а также отсутствии законных оснований запрещать выезд из страны ее депутатам.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
— Власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины, - говорится в сообщении.
Вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с эпидемией коронавируса, Владимир Зеленский и его команда преследуют оппозиционных политиков.
В политсиле отметили, что уголовное дело против Софии Федины - наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в «турборежиме» нужно было исключительно для выборочного правосудия.
Первое подозрение, которая вручена депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Владимира Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью депутатами фракции «Слуга народа».
— Выбрав меру пресечения Софии Федине в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что это не первый власти препятствуют международной деятельности представителей «Европейской Солидарности», в том числе - деятельности пятого Президента Петра Порошенко, - говорится в сообщении.
Партия «Европейская Солидарность» отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам «русского мира» заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов и призывает Владимира Зеленского и его «карманных» прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам.
Напомним, что Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором пятый президент Украины Петр Порошенко обвиняется в государственной измене.