«Европейская Солидарность» обвиняет власть в попытках блокировать международную деятельность партии, а также отсутствии законных оснований запрещать выезд из страны ее депутатам.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины, - говорится в сообщении.

Вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с эпидемией коронавируса, Владимир Зеленский и его команда преследуют оппозиционных политиков.

В политсиле отметили, что уголовное дело против Софии Федины - наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в «турборежиме» нужно было исключительно для выборочного правосудия.

Первое подозрение, которая вручена депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Владимира Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью депутатами фракции «Слуга народа».

— Выбрав меру пресечения Софии Федине в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность. Подчеркиваем, что это не первый власти препятствуют международной деятельности представителей «Европейской Солидарности», в том числе - деятельности пятого Президента Петра Порошенко, - говорится в сообщении.

Партия «Европейская Солидарность» отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам «русского мира» заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов и призывает Владимира Зеленского и его «карманных» прокуроров отказаться от преследования оппозиции по политически мотивированным делам.

Напомним, что Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором пятый президент Украины Петр Порошенко обвиняется в государственной измене.