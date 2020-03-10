Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.

Об этом пишет «mk.mk.ua».

Издание сообщает, что Владислав Чайка — из семьи николаевских судостроителей. Он окончил судостроительный техникум, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, работал на Черноморском судостроительном заводе, где участвовал в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».

В частности, как сообщает издание, в пятницу, 6 марта в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина» Владислав Чайка поздравил работниц Николаевского судостроительного завода с Международным женским днем.

Помимо этого, за помощь в организации праздника Владислава Чайку поблагодарили член совета ветеранов Николаевского судостроительного завода Виктор Черный и глава профкома верфи Николай Головченко.

«Варяг» в проливе Босфор

Корабль «Варяг» был заложен в 1985 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, но после распада СССР строительство прекратилось. В 1998 году недостроенный корабль продали Макао (португальский анклав на территории Китая – прим.) под плавучий развлекательный комплекс. Однако вскоре он оказался на верфи города Далянь и был достроен как авианосец под названием «Ляонин».

Стоит отметить, что Владислав Чайка 1973 года рождения.

Напомним, Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве. В частности, он рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.