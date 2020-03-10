|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|06:14
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.84 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.
Об этом пишет «mk.mk.ua».
Издание сообщает, что Владислав Чайка — из семьи николаевских судостроителей. Он окончил судостроительный техникум, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, работал на Черноморском судостроительном заводе, где участвовал в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».
В частности, как сообщает издание, в пятницу, 6 марта в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина» Владислав Чайка поздравил работниц Николаевского судостроительного завода с Международным женским днем.
Помимо этого, за помощь в организации праздника Владислава Чайку поблагодарили член совета ветеранов Николаевского судостроительного завода Виктор Черный и глава профкома верфи Николай Головченко.
Корабль «Варяг» был заложен в 1985 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, но после распада СССР строительство прекратилось. В 1998 году недостроенный корабль продали Макао (португальский анклав на территории Китая – прим.) под плавучий развлекательный комплекс. Однако вскоре он оказался на верфи города Далянь и был достроен как авианосец под названием «Ляонин».
Стоит отметить, что Владислав Чайка 1973 года рождения.
Напомним, Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве. В частности, он рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, что принимал участие в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» на Черноморском судостроительном заводе.
Об этом пишет «mk.mk.ua».
Издание сообщает, что Владислав Чайка — из семьи николаевских судостроителей. Он окончил судостроительный техникум, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, работал на Черноморском судостроительном заводе, где участвовал в строительстве тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».
В частности, как сообщает издание, в пятницу, 6 марта в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина» Владислав Чайка поздравил работниц Николаевского судостроительного завода с Международным женским днем.
Помимо этого, за помощь в организации праздника Владислава Чайку поблагодарили член совета ветеранов Николаевского судостроительного завода Виктор Черный и глава профкома верфи Николай Головченко.
Корабль «Варяг» был заложен в 1985 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, но после распада СССР строительство прекратилось. В 1998 году недостроенный корабль продали Макао (португальский анклав на территории Китая – прим.) под плавучий развлекательный комплекс. Однако вскоре он оказался на верфи города Далянь и был достроен как авианосец под названием «Ляонин».
Стоит отметить, что Владислав Чайка 1973 года рождения.
Напомним, Владислав Чайка похвастался, что результаты его трудов в Николаеве уже заметили в Киеве. В частности, он рассказал, что ему удалось сдвинуть с места вопрос строительства в Николаеве нового моста через реку Южный Буг, а также процесс передачи на баланс «Укравтодора» Варваровского моста.