Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Об этом говорится на официальном сайте главы Чечни.

Медаль 21-летней руководительнице модного дома Firdaws Айшат Кадыровой вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев за «безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР».

В феврале этого года у чеченского бренда в рамках фестиваля «Русские сезоны» в Париже прошел закрытый показ. Параллельно во Франции проводилась Парижская неделя моды, однако в ее программу показ Firdaws включен не был.

В пресс-службе республики рассказали, что «знатоки мира моды высоко оценили новую коллекцию», а некоторые экземпляры «известные глянцевые журналы разместили на своих страницах».

— Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой сегодня по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины – скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской республикой – как уникальным кладом для мирового модельного мира, – зачитал Закриев приветствие от Рамзана Кадырова на церемонии награждения.

Указ о награждении Кадыров подписал лично.

Напомним, ранее чеченские силовики задержали 25 жителей республики из-за распространения фотоколлажа, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров изображен в одежде православного священника.