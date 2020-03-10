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Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 9 мая.
Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации, передает The Hill.
— Президент отклонил приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в России, — сказал чиновник.
Причины такого решения он не объяснил.
Ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.
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Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 9 мая.
Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации, передает The Hill.
— Президент отклонил приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в России, — сказал чиновник.
Причины такого решения он не объяснил.
Ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.