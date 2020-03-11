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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз), которые прошли во вторник, 10 марта, в трех штатах.
Об этом говорится в Twitter Дональда Трампа.
Речь идет о штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган. Президент поблагодарил жителей этих штатов в своем Twitter.
Как пишет РБК-Украина, внутри республиканской партии у Дональда Трампа нет реальных соперников в борьбе. Из-за этого в штате - Гавайи - решили в этот день не проводить собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев.
Для этой партии голосование 10 марта проходит в пяти штатах - Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане. В этих штатах на кону мандаты 242 делегатов.
Чтобы стать кандидатом от республиканцев на партийном съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, необходимы голоса 1276 участников из 2441, которых делегировали по итогам собраний активистов и первичных выборов.
На данный момент у Трампа есть поддержка более 830 делегатов.
Напомним, сенатор Митт Ромни, который был единственным среди республиканцев, кто проголосовал за импичмент Дональда Трампа, считает, что у того есть все шансы быть переизбранным.
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз), которые прошли во вторник, 10 марта, в трех штатах.
Об этом говорится в Twitter Дональда Трампа.
Речь идет о штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган. Президент поблагодарил жителей этих штатов в своем Twitter.
Как пишет РБК-Украина, внутри республиканской партии у Дональда Трампа нет реальных соперников в борьбе. Из-за этого в штате - Гавайи - решили в этот день не проводить собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев.
Для этой партии голосование 10 марта проходит в пяти штатах - Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане. В этих штатах на кону мандаты 242 делегатов.
Чтобы стать кандидатом от республиканцев на партийном съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, необходимы голоса 1276 участников из 2441, которых делегировали по итогам собраний активистов и первичных выборов.
На данный момент у Трампа есть поддержка более 830 делегатов.
Напомним, сенатор Митт Ромни, который был единственным среди республиканцев, кто проголосовал за импичмент Дональда Трампа, считает, что у того есть все шансы быть переизбранным.