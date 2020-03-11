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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Александр Садыков предложил закупить во все школы и детские сады города экспресс-тесты на коронавирус.
Такое предложение Александр Садыков озвучил сегодня, 11 марта в ходе заседания исполкома, - передает корреспондент НикВести.
Как рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, в учреждения дошкольного и среднего образования планируют закупить градусники, чтобы мерить детям температуру.
— Вчера депутаты сказали, что готовы выдать деньги на закупку новых градусников, которые могут измерить температуру мгновенно. Мы готовы закупить, если сессия выделит деньги. В каждую школу, в каждый детский сад купим градусники, чтобы можно было мерить температуру на входе, чтобы мы могли отстранить от здоровых детей тех, у которых есть признаки ОРВИ, гриппа или простуды. Может нужно закупить те же маски сейчас. Это не такие большие деньги. Градусник стоит тысячу или полторы тысячи гривен. Если у нас 160 учреждений по 2-3 на каждое — это вполне разумная сумма, - сказал Владимир Крыленко.
Александр Садыков считает, что в детские сады и школы города, вместо градусников, нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.
— Я думаю, что в ходе обсуждения появятся много других трат: и градусники, и маски, и, возможно, тесты, - сказал Александр Садыков.
— Мы ж не можем купить тесты, - добавил Владимир Крыленко.
— Почему? Можем. Я, например, заказал 200 тестов на коронавирус. Вчера в Киев привезли эти экспресс-тесты. Есть две разные тестовые системы. Та, которая у нас есть в стране — она для лаборатории, а на экспресс-тестовой системе мы можем хоть здесь кого угодно проверить, - сказал Александр Садыков.
— Давайте мы обсудим со специалистами, - добавил Владимир Крыленко.
Также Александр Садыков попросил, чтобы информацию о закупке градусников предоставили членам исполкома. По его мнению, у присутствующих могут возникнуть предложения по данному вопросу.
В частности, член исполкома, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов указал, что на сегодняшний день в Николаеве определена госпитальная база для людей, с подозрением на коронавирус.
— Вы видели, что на базе Первой городской больницы медики провели учения. Определена госпитальная база. Очередность госпитальной базы: инфекционная больница, Первая городская больница и остальные в порядке нарастания. Определены в первую очередь профилактические меры, которые должны соблюдать люди. От медиков, как и при любой пандемии или эпидемии, зависит очень мало. Мы лечим уже осложнения. Я думаю, что стоит наладить социальную рекламу, ведь тесты не лечат, - сказал Александр Демьянов.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Также, в конце февраля 2020 года в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Александр Садыков предложил закупить во все школы и детские сады города экспресс-тесты на коронавирус.
Такое предложение Александр Садыков озвучил сегодня, 11 марта в ходе заседания исполкома, - передает корреспондент НикВести.
Как рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, в учреждения дошкольного и среднего образования планируют закупить градусники, чтобы мерить детям температуру.
— Вчера депутаты сказали, что готовы выдать деньги на закупку новых градусников, которые могут измерить температуру мгновенно. Мы готовы закупить, если сессия выделит деньги. В каждую школу, в каждый детский сад купим градусники, чтобы можно было мерить температуру на входе, чтобы мы могли отстранить от здоровых детей тех, у которых есть признаки ОРВИ, гриппа или простуды. Может нужно закупить те же маски сейчас. Это не такие большие деньги. Градусник стоит тысячу или полторы тысячи гривен. Если у нас 160 учреждений по 2-3 на каждое — это вполне разумная сумма, - сказал Владимир Крыленко.
Александр Садыков считает, что в детские сады и школы города, вместо градусников, нужно закупить экспресс-тесты на коронавирус.
— Я думаю, что в ходе обсуждения появятся много других трат: и градусники, и маски, и, возможно, тесты, - сказал Александр Садыков.
— Мы ж не можем купить тесты, - добавил Владимир Крыленко.
— Почему? Можем. Я, например, заказал 200 тестов на коронавирус. Вчера в Киев привезли эти экспресс-тесты. Есть две разные тестовые системы. Та, которая у нас есть в стране — она для лаборатории, а на экспресс-тестовой системе мы можем хоть здесь кого угодно проверить, - сказал Александр Садыков.
— Давайте мы обсудим со специалистами, - добавил Владимир Крыленко.
Также Александр Садыков попросил, чтобы информацию о закупке градусников предоставили членам исполкома. По его мнению, у присутствующих могут возникнуть предложения по данному вопросу.
В частности, член исполкома, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов указал, что на сегодняшний день в Николаеве определена госпитальная база для людей, с подозрением на коронавирус.
— Вы видели, что на базе Первой городской больницы медики провели учения. Определена госпитальная база. Очередность госпитальной базы: инфекционная больница, Первая городская больница и остальные в порядке нарастания. Определены в первую очередь профилактические меры, которые должны соблюдать люди. От медиков, как и при любой пандемии или эпидемии, зависит очень мало. Мы лечим уже осложнения. Я думаю, что стоит наладить социальную рекламу, ведь тесты не лечат, - сказал Александр Демьянов.
Напомним, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Также, в конце февраля 2020 года в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.