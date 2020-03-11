Народный депутат Украины Алексей Гончаренко потребовал, чтобы Кабинет министров выделил 750 миллионов гривен из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Украине.

Письмо опубликовано в телеграм-канале Алексея Гончаренко.

— Направил депутатское ходатайство президенту Владимиру Зеленскому и новому премьеру Денису Шмыгалю с запросом на выделение дополнительных 750 миллионов гривен из резервного фонда бюджета для превентивных и противоэпидемиологических мероприятий для минимизации распространения коронавируса COVID-19. Этот вирус - один из крупнейших вызовов для нового Кабмина и власти, ведь осведомленность и безопасность украинцев должна быть на первом месте. Кроме этого господин Шмыгаль заявлял, что он с коллегами знает как предотвратить осложнение ситуации. Учитывая события в мире, а именно - закрытие Италии на карантин и распространения вспышек в Европе - действовать надо немедленно. В мире уже есть накопленный опыт, как бороться и лечить больных, поэтому считаю необходимым, чтобы наши представители сферы здравоохранения уже начали безотлагательно обрабатывать этот вопрос. Вся страна ждет конкретных ответа: будет тестирование тех, кто пересекает границу из стран, где есть вспышки, как будет обеспечиваться обсервация в случае подозрения на вирус, как его предотвратить и т.д.?, - написал Алексей Гончаренко.

Народный депутат отметил, что он отправлял такое же письмо предшественнику Дениса Шмыгаля Алексею Гончаруку, однако тот запрос нардепа проигнорировал.

— Интересно, что предшественник Шмыгаля господин Гончарук такой же мой запрос проигнорировал, ведь бороться за пост, видимо, было первоочередной задачей, чем заботиться о здоровье своих граждан, - сообщил Алексей Гончаренко.



