|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:12
|Заход солнца:
|17:52
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|17:56
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.15 грн
|25.91 грн
|EUR
|27.9 грн
|29.42 грн
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко потребовал, чтобы Кабинет министров выделил 750 миллионов гривен из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Украине.
Письмо опубликовано в телеграм-канале Алексея Гончаренко.
— Направил депутатское ходатайство президенту Владимиру Зеленскому и новому премьеру Денису Шмыгалю с запросом на выделение дополнительных 750 миллионов гривен из резервного фонда бюджета для превентивных и противоэпидемиологических мероприятий для минимизации распространения коронавируса COVID-19. Этот вирус - один из крупнейших вызовов для нового Кабмина и власти, ведь осведомленность и безопасность украинцев должна быть на первом месте. Кроме этого господин Шмыгаль заявлял, что он с коллегами знает как предотвратить осложнение ситуации. Учитывая события в мире, а именно - закрытие Италии на карантин и распространения вспышек в Европе - действовать надо немедленно. В мире уже есть накопленный опыт, как бороться и лечить больных, поэтому считаю необходимым, чтобы наши представители сферы здравоохранения уже начали безотлагательно обрабатывать этот вопрос. Вся страна ждет конкретных ответа: будет тестирование тех, кто пересекает границу из стран, где есть вспышки, как будет обеспечиваться обсервация в случае подозрения на вирус, как его предотвратить и т.д.?, - написал Алексей Гончаренко.
Народный депутат отметил, что он отправлял такое же письмо предшественнику Дениса Шмыгаля Алексею Гончаруку, однако тот запрос нардепа проигнорировал.
— Интересно, что предшественник Шмыгаля господин Гончарук такой же мой запрос проигнорировал, ведь бороться за пост, видимо, было первоочередной задачей, чем заботиться о здоровье своих граждан, - сообщил Алексей Гончаренко.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко потребовал, чтобы Кабинет министров выделил 750 миллионов гривен из резервного фонда на борьбу с коронавирусом в Украине.
Письмо опубликовано в телеграм-канале Алексея Гончаренко.
— Направил депутатское ходатайство президенту Владимиру Зеленскому и новому премьеру Денису Шмыгалю с запросом на выделение дополнительных 750 миллионов гривен из резервного фонда бюджета для превентивных и противоэпидемиологических мероприятий для минимизации распространения коронавируса COVID-19. Этот вирус - один из крупнейших вызовов для нового Кабмина и власти, ведь осведомленность и безопасность украинцев должна быть на первом месте. Кроме этого господин Шмыгаль заявлял, что он с коллегами знает как предотвратить осложнение ситуации. Учитывая события в мире, а именно - закрытие Италии на карантин и распространения вспышек в Европе - действовать надо немедленно. В мире уже есть накопленный опыт, как бороться и лечить больных, поэтому считаю необходимым, чтобы наши представители сферы здравоохранения уже начали безотлагательно обрабатывать этот вопрос. Вся страна ждет конкретных ответа: будет тестирование тех, кто пересекает границу из стран, где есть вспышки, как будет обеспечиваться обсервация в случае подозрения на вирус, как его предотвратить и т.д.?, - написал Алексей Гончаренко.
Народный депутат отметил, что он отправлял такое же письмо предшественнику Дениса Шмыгаля Алексею Гончаруку, однако тот запрос нардепа проигнорировал.
— Интересно, что предшественник Шмыгаля господин Гончарук такой же мой запрос проигнорировал, ведь бороться за пост, видимо, было первоочередной задачей, чем заботиться о здоровье своих граждан, - сообщил Алексей Гончаренко.