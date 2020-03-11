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Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в четырех штатах.
Об этом пишет hromadske.
Согласно результатам, Байден опережает своего конкурента Берни Сандерса в штатах Миссисипи (81%), Миссури (68%), Мичиган (53%) и Айдахо (49%). Неизвестным остается результат в Вашингтоне, где кандидаты пока набирают одинаковое количество голосов (32%).
Сандерс также побеждает на внутрипартийном голосовании в Северной Дакоте.
Как пишет AP, Байден снова сделал акцент на отношениях с избирателями из рабочего класса и афроамериканцами, которые жизненно важны для победы в номинации демократов. Берни Сандерс, в свою очередь, может возлагать надежды на штат Северная Дакота, где он имеет преимущество перед Байденом, а также на штат Вашингтон.
Напомним, по бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Ему отдали 49% голосов.
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Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в четырех штатах.
Об этом пишет hromadske.
Согласно результатам, Байден опережает своего конкурента Берни Сандерса в штатах Миссисипи (81%), Миссури (68%), Мичиган (53%) и Айдахо (49%). Неизвестным остается результат в Вашингтоне, где кандидаты пока набирают одинаковое количество голосов (32%).
Сандерс также побеждает на внутрипартийном голосовании в Северной Дакоте.
Как пишет AP, Байден снова сделал акцент на отношениях с избирателями из рабочего класса и афроамериканцами, которые жизненно важны для победы в номинации демократов. Берни Сандерс, в свою очередь, может возлагать надежды на штат Северная Дакота, где он имеет преимущество перед Байденом, а также на штат Вашингтон.
Напомним, по бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Ему отдали 49% голосов.