Жителям Николаева продолжают приходить двойные платежки за коммунальные услуги.

Об этом редакции НикВести сообщили читатели.

Как известно, 10 февраля 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома.

Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

Стоит отметить, что услуги по обслуживанию многоэтажного жилого дома по улице Новостройной, 1 в Корабельном районе Николаеве до сентября 2018 года предоставляло коммунальное предприятие «ДЕЗ «Океан». С сентября 2018 на основании конкурса управляющих компаний коммунальные услуги начала предоставлять компания «Місто для людей — Миколаїв». В апреле 2019 года жильцам от имени заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Александра Репина сообщили о том, что их дом снова обслуживает ЖЭК «Океан». С тех пор жители получают сразу платежки за коммунальные услуги – от «Океана» и «Місто для людей Миколаїв».

Основываясь на обращении Александра Репина, которое было вывешено на доске объявлений в подъездах, жильцы дома перестали платить за услуги компании «Місто для людей Миколаїв» и начали платить по платежкам ЖЭКа «Океан». Отметим, что все это время «МДЛ» продолжали насчитывать долги за по факту не оказанную услугу, присылая свои «платежки» параллельно с официальными платежками Городского информационно-расчетного центра (ГИРЦ), который насчитывал плату за услуги «Океана».

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил своим заместителям в течение недели проинспектировать районы города и доложили о существующих там проблемах, потому что, по его мнению, районные администрации «расслабились».