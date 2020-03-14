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В Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса, уже зафиксировали 17660 случаев инфицирования. Всего в мире количество инфицированных выросло до 145 369.
Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет hromadske.
Также известно о 11 364 инфицированных коронавирусом в Иране, 8086 — в Южной Корее, 5232 — в Испании, 3675 — в Германии, 3667 — во Франции и 2174 — в США.
От заболеваний, которые вызывает коронавирус, в мире умерли 5429 человек, в том числе в Италии 1266 (среди умерших в Италии одна украинка). В то же время в мире выздоровели 71694 инфицированных.
Сейчас в Украине известно о трех случаях заражения коронавируса.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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В Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса, уже зафиксировали 17660 случаев инфицирования. Всего в мире количество инфицированных выросло до 145 369.
Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет hromadske.
Также известно о 11 364 инфицированных коронавирусом в Иране, 8086 — в Южной Корее, 5232 — в Испании, 3675 — в Германии, 3667 — во Франции и 2174 — в США.
От заболеваний, которые вызывает коронавирус, в мире умерли 5429 человек, в том числе в Италии 1266 (среди умерших в Италии одна украинка). В то же время в мире выздоровели 71694 инфицированных.
Сейчас в Украине известно о трех случаях заражения коронавируса.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.