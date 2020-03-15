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Стриминговий сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство части фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса. Работы прекратили в частности над новым сезоном сериала «Очень странные дела» от Netflix и проектом Disney — новой «Русалочкой».
Об этом пишет hromadske.
Так, Netflix заявил, что две-три недели не будет производить контент в США и Канаде из-за ограничений правительства, а также из-за мер по безопасности и охране труда.
The Verge пишет, что сейчас Netflix временно не работает над сериалами «Очень странные дела», «Грейс и Фрэнки», «Секс/Жизнь» и мюзиклом «The Prom».
В Disney отметили, что хотя на их производстве случаев коронавируса не фиксировали, работу над некоторыми проектами все же приостановят. На сколько именно не уточнили, как и то, повлияет ли это на даты премьер.
Кроме приостановления работы над «Русалочкой» там отметили, что авторы фильма «Шань-ли и Легенда Десяти Колец» сейчас находятся на самоизоляции, ожидая результатов тестов на коронавирус.
Напомним, что корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.
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Стриминговий сервис Netflix и кинокомпания Disney приостановили производство части фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса. Работы прекратили в частности над новым сезоном сериала «Очень странные дела» от Netflix и проектом Disney — новой «Русалочкой».
Об этом пишет hromadske.
Так, Netflix заявил, что две-три недели не будет производить контент в США и Канаде из-за ограничений правительства, а также из-за мер по безопасности и охране труда.
The Verge пишет, что сейчас Netflix временно не работает над сериалами «Очень странные дела», «Грейс и Фрэнки», «Секс/Жизнь» и мюзиклом «The Prom».
В Disney отметили, что хотя на их производстве случаев коронавируса не фиксировали, работу над некоторыми проектами все же приостановят. На сколько именно не уточнили, как и то, повлияет ли это на даты премьер.
Кроме приостановления работы над «Русалочкой» там отметили, что авторы фильма «Шань-ли и Легенда Десяти Колец» сейчас находятся на самоизоляции, ожидая результатов тестов на коронавирус.
Напомним, что корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.