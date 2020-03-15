|Скорость ветра:
|5.8 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|17:58
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:11
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.95 грн
|26.89 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.95 грн
Тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа оказался отрицательным.
Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, передает «Интерфакс-Украина».
«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов», — говорится в заявлении Белого дома.
По словам Гришэм, результаты анализа Дональда Трампа на коронавирус отрицательные.
Ранее президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.
Опасения по поводу состояния здоровья Дональда Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.
Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Жаира Болсонару, с которым Дональд Трамп много общался. Однако Жаир Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.
Напомним, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистовАлександр Максименко
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа оказался отрицательным.
Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, передает «Интерфакс-Украина».
«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов», — говорится в заявлении Белого дома.
По словам Гришэм, результаты анализа Дональда Трампа на коронавирус отрицательные.
Ранее президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.
Опасения по поводу состояния здоровья Дональда Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.
Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Жаира Болсонару, с которым Дональд Трамп много общался. Однако Жаир Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.
Напомним, что в 8 регионов Украины дополнительно направлены немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят проводить проверки на местном уровне.