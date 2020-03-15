Тест на коронавирус у президента США Дональда Трампа оказался отрицательным.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, передает «Интерфакс-Украина».

«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов», — говорится в заявлении Белого дома.

По словам Гришэм, результаты анализа Дональда Трампа на коронавирус отрицательные.

Ранее президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

Опасения по поводу состояния здоровья Дональда Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Жаира Болсонару, с которым Дональд Трамп много общался. Однако Жаир Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.