У голливудской актрисы и модели украинского происхождения Ольги Куриленко диагностировали коронавирус.

Об этом Ольга Куриленко сообщила в Instagram.

Актриса болеет уже почти неделю, но ее состояние стабильное.

- Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня - температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно, - призвала Куриленко.

Напомним, что ранее коронавирусом заболел актер Том Хэнкс и его жена. Они прошли тесты на заболевание в Австралии.

Супруги находились в штате Квинсленд, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас они находятся в самоизоляции.