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У голливудской актрисы и модели украинского происхождения Ольги Куриленко диагностировали коронавирус.
Об этом Ольга Куриленко сообщила в Instagram.
Актриса болеет уже почти неделю, но ее состояние стабильное.
- Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня - температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно, - призвала Куриленко.
Напомним, что ранее коронавирусом заболел актер Том Хэнкс и его жена. Они прошли тесты на заболевание в Австралии.
Супруги находились в штате Квинсленд, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас они находятся в самоизоляции.
У голливудской актрисы и модели украинского происхождения Ольги Куриленко диагностировали коронавирус.
Об этом Ольга Куриленко сообщила в Instagram.
Актриса болеет уже почти неделю, но ее состояние стабильное.
- Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня - температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно, - призвала Куриленко.
Напомним, что ранее коронавирусом заболел актер Том Хэнкс и его жена. Они прошли тесты на заболевание в Австралии.
Супруги находились в штате Квинсленд, где актер работал над фильмом об Элвисе Пресли. Сейчас они находятся в самоизоляции.