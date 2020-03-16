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Как сообщает Reuters, промышленность второй по размерам ВВП страны мира сократилась даже больше, чем во времена экономического кризиса 2008 года.
Также коронавирус повлиял на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал в стране сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019 года) — это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.
Данные, приведенные статистическим бюро Китая, свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику оказалось сильнее, чем ожидалось ранее.
Напомним, что в четверг, 12 марта, на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили торги. Такой механизм применяют в случаях, когда цены на акции бесконтрольно падают. Это произошло второй раз за последнюю неделю.
Как сообщает Reuters, промышленность второй по размерам ВВП страны мира сократилась даже больше, чем во времена экономического кризиса 2008 года.
Также коронавирус повлиял на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал в стране сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019 года) — это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.
Данные, приведенные статистическим бюро Китая, свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику оказалось сильнее, чем ожидалось ранее.
Напомним, что в четверг, 12 марта, на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили торги. Такой механизм применяют в случаях, когда цены на акции бесконтрольно падают. Это произошло второй раз за последнюю неделю.