Промышленное производство в Китае за январь-февраль 2020 года сократилось на 13,5% — больше всего с 1990 года.

Как сообщает Reuters, промышленность второй по размерам ВВП страны мира сократилась даже больше, чем во времена экономического кризиса 2008 года.

Также коронавирус повлиял на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал в стране сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019 года) — это самый высокий уровень за время наблюдений.

Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.

Данные, приведенные статистическим бюро Китая, свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику оказалось сильнее, чем ожидалось ранее.