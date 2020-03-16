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Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.
Об этом заявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.
По его словам, все магазины будут закрыты, за исключением продовольственных магазинов и аптек.
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Премьер Венгрии просит тех, кому за 70, оставаться дома и отменять все мероприятия, кроме семейных собраний. Рестораны должны закрыться в 3 часа дня.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.
Об этом заявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.
По его словам, все магазины будут закрыты, за исключением продовольственных магазинов и аптек.
⚡️Вся оперативная информация о борбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Премьер Венгрии просит тех, кому за 70, оставаться дома и отменять все мероприятия, кроме семейных собраний. Рестораны должны закрыться в 3 часа дня.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.