Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.

По его словам, все магазины будут закрыты, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

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Премьер Венгрии просит тех, кому за 70, оставаться дома и отменять все мероприятия, кроме семейных собраний. Рестораны должны закрыться в 3 часа дня.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.