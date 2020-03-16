Народный депутат от партии «Слуга народа» по 132 мажоритарному округу в Николаевской области Максим Дырдин поддержал обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

Об этом сообщил депутат от партии «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице в Facebook.

— Обратился с депутатским к Секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохой и не хочет ничего слышать о «внутреннем конфликте», гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись, - написал нардеп.

Данное обращение, в частности, подписали народные депутаты от «Слуги народа» Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Васильев, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

Напомним, что 12 апреля, во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, произошла потасовка. В тот же день, в Херсоне около 50 молодых людей пикетировали здание ГУ Нацполиции в Херсонской области с требованием привлечь к ответственности Сергея Сивохо.