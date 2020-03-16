Мэр Харькова Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил президент Владимир Зеленский.

— Я прочел то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес, - прим.). Я думаю, что ответственность за каждого больного человека будет полностью его. С другой стороны, скажу вам откровенно, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский убежден, что в Украине необходимо максимально закрыть места массового скопления людей и метрополитен, по его словам, это приоритет.

— Мы должны закрыть все, что мы можем закрыть, где есть большое скопление людей. Метрополитен — это приоритет. Не как президент, а как человек, я бы хотел, что бы все оставались дома — это лучший вариант борьбы с коронавирусом. Но, если мы едем, пользуемся транспортом, пожалуйста: троллейбусы, такси, маршрутки, трамваи. В маршрутках мы установили возможность ехать не больше 10 людям, в троллейбусах по 20 человек, трамвая также по 20 человек в одном вагоне. Других вариантов, как доехать на работу — нет. Еще можно пешком, — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, в комментарии «Украинской правде» Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

— Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться,— сказал Геннадий Кернес.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас ситуация с распространением коронавируса «неплохая», если сравнивать со статистикой других стран.